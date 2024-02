Paul Gheysens moet het toegeven: "We zullen nog een aantal transfers doen"

Paul Gheysens zit in moeilijk financieel vaarwater. En dat zal hoe dan ook zijn weerslag hebben op Royal Antwerp FC.

Het Laatste Nieuws dook exclusief in de boekhouding van Paul Gheysens. Het is vijf voor twaalf voor de voorzitter van Royal Antwerp FC, maar hij is ervan overtuigd dat zowel zijn bedrijven als The Great Old niet in de problemen komen.

“Denkt u dat Antwerp een slechte zaak is?”, vraagt Gheysens zich af. De cijfers liegen er alvast niet om, met 46 miljoen euro boekhoudkundig verlies. “Maar het is kortzichtig als je dit op één jaar bekijkt en niet de waarde bekijkt die we gecreëerd hebben.”

De club heeft immers heel wat centen ondertussen binnengehaald. 23 miljoen euro door Europees voetbal, 25 miljoen euro voor Arthur Vermeeren en 12 miljoen voor Avila.

Vermeeren is de duurste transfer in wintermercato van Europa

“Vermeeren is de grootste transactie in deze transferperiode in Europa. Zelfs in de Premier League van het Verenigd Koninkrijk is in deze transferperiode ‘maar’ in totaal 100 miljoen betaald, wat toont dat de markt niet eenvoudig is.”

Gheysens beseft dat hij voor Vermeeren meer had kunnen en eigenlijk moeten krijgen, maar er is duidelijk nog een en ander op til bij Antwerp.

“We zullen in de nabije toekomst nog een aantal transfers doen, zonder de ploeg pijn te doen. De sportieve resultaten zitten dus nog niet in de cijfers van vorig jaar. Ik zie dat jullie graag naar boekhoudingen kijken maar het is de intrinsieke waarde die telt en die niet is uitgedrukt in de boeken”, besluit Gheysens.