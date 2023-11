Moet Antwerp zich zorgen maken? Niet alleen de shirts, maar ook de boekhouding kleurt rood

Moet Antwerp FC zich zorgen maken om de boekhouding? Het is ondertussen duidelijk dat Marc Overmars in januari geen overuren zal moeten kloppen, terwijl er zelfs geen geld is om een winterstage in te plannen.

Antwerp FC werd afgelopen zomer al op de vingers getikt door de FFP-waakhonden. The Great Old smeet het geld de voorbije seizoenen door ramen en deuren naar buiten - met succes en prijzen overigens - maar overtrad daarbij enkele regels rond Financial Fair Play. De Belgische landskampioen ging in juli nog akkoord met een voorwaardelijke boete van twee miljoen euro, maar volgens onze informatie ziet het probleem iets dieper dan dat. Meer zelfs: inkomende wintertransfers zullen er zo goed als zeker niet komen. Is het probleem groter dan verwacht? Antwerp heeft namelijk nood aan vers geld, terwijl in de uitgaven gesnoeid moet worden. De spelersgroep heeft geen nood aan een zonnige winterstage om 2024 voor te bereiden? We vrezen eerder dat The Great Old de centen niet wil of kan uitgeven...