Is de inhaalrace op Union ingezet? Alderweireld weet wat het keerpunt was bij Antwerp

De achterstand is nog 15 punten, 7 na halvering. Antwerp staat na een heel goed begin van 2024 op gelijke hoogte met Club Brugge achter Union SG en Anderlecht. Toby Alderweireld is klaar om er nog een leuk seizoenseinde van te maken.

Alderweireld neemt zijn ploeg zelf bij de hand. Het is een heel ander gegeven dan vorig seizoen, toen het allemaal jongens met veel ervaring waren. Nu is de groep heel jeugdig en is de rol van Alderweireld misschien wel nog een pak belangrijker geworden.

De klik kwam er een dikke maand geleden. "Na de nederlaag in Eupen hebben we als groep samengezeten: wat willen we nog van dit seizoen maken? Sindsdien hebben we het maximale gehaald tegen Standard, Club Brugge en RWDM, maar we gaan vooral naar onszelf blijven kijken", klonk het bij de kapitein.

Klaar om te profiteren van eventuele verdere misstappen van Union? "We hebben niet in de hand wat Union doet, maar als je blijft winnen is de kans groter dat je dichterbij sluipt. Dat is ons vorig jaar ook gelukt. Nu moeten we eerst onze plaats in de top zes veiligstellen. Als de punten gehalveerd worden, kan er veel gebeuren."