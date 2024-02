📷 OFFICIEEL RWDM neemt afscheid van Claudio Caçapa en komt met vervanger

RWDM beëindigt met onmiddellijke ingang de samenwerking met Cláudio Caçapa. Zijn T2, Anderson Luiz dos Santos Valiñas, wordt eveneens bedankt voor zijn bewezen diensten.

“RWDM wil Cláudio Caçapa en Anderson Luiz dos Santos Valiñas bedanken voor hun geleverde werk in de afgelopen acht maanden”, klinkt het in een officieel statement van de club.

Igor De Camargo neemt tijdelijk de rol van T1 op zich, totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld. In de komende dagen zullen voor deze positie verschillende sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

Gauthier Ganaye, de CEO van de club, legt het ontslag uit. “We willen Claudio en Anderson bedanken, die de afgelopen weken nog probeerden oplossingen te vinden om onze resultaten te verbeteren.”

“We hebben nu nog 5 wedstrijden te gaan om te proberen de play-downs te vermijden en we hebben besloten dat er nu een verandering nodig is om een nieuwe visie en energie te brengen. Igor zal als interim coach fungeren totdat een nieuwe T1 is aangesteld. Hij kent onze competitie goed, onze club en werkt al sinds het begin van het seizoen met onze spelersgroep.”