"Met deze mentaliteit gaan we ons redden, daar blijf ik bij" en "Nog 27 punten": Essevee gelooft er nog in

Zulte Waregem pakte een puntje tegen KV Oostende en telt daardoor nu vier eenheden minder dan Eupen en Kortrijk op plekken 14 en 15. Het wordt dus nog een zware degradatiestrijd. Maar bij Essevee geloven ze er wel nog volop in.

"Er zijn nog negen matchen en dus nog 27 punten te verdienen", maakte Mbaye Leye snel de rekensom na de 1-1 tegen Oostende.

Kleine foutenmarge

"We hebben alles nog in handen, we hebben nog 100% alles in handen. Met onze mentaliteit ben ik er zeker van dat we ons gaan redden, daar blijf ik bij. We pakken onze overwinningen wanneer het nodig is, deze keer hadden we geen geluk. Volgende week krijgen we een nieuwe kans op Seraing."

Sammy Bossut beseft dat er dringend gewonnen moet worden: "De strijd is zeker nog lang niet gestreden, maar door dit gelijkspel wordt de foutenmarge wel kleiner."