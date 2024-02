Genk blijft op de sukkel: ook geen overwinning tegen KV Mechelen

KV Mechelen en Racing Genk hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. Beide ploegen hadden mogelijkheden voor een winnende treffer, maar moeten vrede nemen met één punt en dat is vooral voor Genk onvoldoende.

Beide coaches voerden wijzigingen door in vergelijking met de vorige partij. Bij KV Mechelen kwamen Schoofs en Garananga aan de aftrap ten koste van Walsh en Pflücke. Wouter Vrancken kon niet rekenen op Sor en plaatste Sadick en Bonsu Baah op de bank, Galarza, Cuesta en Tolu mochten starten.

De thuisploeg nam van bij de start het initiatief in handen en was veruit de betere ploeg. Het was eigenlijk ongelooflijk dat Genk na een halfuur op voorsprong klom. Na een vrije trap kopte McKenzie tegen de paal, Tolu stond op de juiste plaats en legde eenvoudig binnen. 0-1 en de thuisaanhang ontevreden omdat de vrije trap er kwam toen Paintsil na licht contact neerging.

Tot dan hadden de Smurfen werkelijk niets klaargemaakt en rijgden de Kakkers de kansen aaneen. Vooral Mrabti was twee keer dicht bij de openingstreffer, maar de eerste keer knalde hij in net zijnet en kort daarna week zijn poging af op een Genk-verdediger en zo net naast.

Nog voor rust zette Schoofs de gelijkmaker op de scorebord nadat Mrabti hem met het hoofd aanspeelde. Verdiend voor KV Mechelen, maar ook hier opnieuw discussie want voorafgaand had Hrosovsky een duw gekregen die niet bestraft werd.

© photonews

Genk had nog voor de pauze enkele mogelijkheden, maar het grote probleem dit seizoen is het gebrek aan zuiverheid voor doel.

Na de koffie ging het tempo wat omlaag en hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Mrabti had al snel de uitgelezen kans op de 2-1, maar knalde van dichtbij wild in de tribune. Aan de overkant mikte Tolu een vrije kopkans over.

Applaus voor Slimani

Na een uur gingen de handen op elkaar in het Afas stadion, Slimani mocht onder luid applaus zijn opwachting maken. Uitgespeelde kansen bleven uit en een 1-1 gelijkspel was een logisch resultaat.

Met één punt schiet geen van beide ploegen veel op.

Vooral voor Genk, dat absoluut Play-off 1 wil halen, is dit de zoveelste teleurstelling. Bij de Limburgers loert de crisis om de hoek, zij konden na de winterstop nog geen enkele keer winnen en blijven achter met een schamele 3 op 15.