Degryse is heel streng voor topclub: "Ze gaan sowieso met lege handen achterblijven"

KRC Genk verzamelde in 2024 nog maar 3 punten in 5 wedstrijden en ze zijn daardoor uit de top zes getuimeld. Als KV Mechelen gisteren wat efficiënter was geweest hadden ze trouwens die wedstrijd altijd gewonnen. Marc Degryse ziet het niet goedkomen voor de Limburgers.

Er loopt veel verkeerd bij Genk. El Khannouss kan zijn stempel niet meer drukken, maar hun twee backs die ze verkocht hebben, zijn misschien wel het grootste probleem. "Arteaga en Muñoz: twee kuitenbijters die offensief bijdroegen. Van Sobol komt weinig dreiging uit en van El Ouahdi idem dito", zegt Degryse in HLN. "Die mag blij zijn dat hij mag meedoen, maar komt voorlopig niet aan de enkels van Muñoz. Iedereen presteert nu minder. Ze steken elkaar bij Genk precies aan, het geloof en de drive vermindert. Het is een sneeuwbaleffect of een collectief verhaal." Wouter Vrancken moet zijn team er mentaal dus weer bovenop krijgen. "Als het voetbaltechnisch minder loopt, moeten ze dat op een of andere manier met passie of overtuiging compenseren. Maar Genk gaat sowieso het seizoen met lege handen eindigen: de afstand is te groot."