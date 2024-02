De problemen bij Genk uitgelegd: "Een brokkenpiloot" en "Hij moet stoppen met zagen"

KRC Genk is na Nieuwjaar nog een schim van de goed voetballende ploeg die het ervoor was. De Limburgers lijken hun vloeiend voetbal op de feestdis te hebben achtergelaten. Analist Stef Wijnants ziet twee grote problemen.

Als KV Mechelen de wedstrijd in de eerste helft al had beslist, had niemand bij Genk daar iets op kunnen zeggen. "Vooral de linkerflank gaf niet thuis. Sobol is voorlopig een brokkenpiloot die op alle vlakken tekortkomt. En El Khannouss worstelt al een hele tijd met zijn vorm", aldus Wijnants in HBvL.

Hij vraagt zich ook af of El Khannouss daar wel het best rendeert. "Ik snap de gedachte erachter wel: de driehoek Heynen-Galarza-Hrosovsky moest voor meer controle zorgen op het middenveld. Maar je beste en meest creatieve speler betrek je toch liefst zoveel mogelijk in het spel in een centrale rol?"

En dan is er nog Joseph Paintsil, die veel energie verliest aan de scheidsrechters. "Hij was terecht boos na zijn onterechte gele kaart, maar hij is het slachtoffer geworden van zijn reputatie. Dan krijg je dit soort zaken. Hij moet stoppen met zeuren tegen de arbiters en weer beslissend zijn voor zijn team.”