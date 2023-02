Trainers zijn het niet helemaal eens: Brys vindt dat OHL als enig team voor winst ging, Muslic positief na puntendeling

Trainers zijn het niet altijd volmondig eens. Marc Brys en Miron Muslic waren beiden positief over hun eigen team. Nochtans greep zowel OHL als Cercle naast de overwinning.

"Dit is een goed punt voor ons", vond Cercle-trainer Miron Muslic. "Ik ben tevreden over de prestatie van de ploeg. We speelden heel goed in de eerste 55-60 minuten. We hadden de controle over de match. We forceerden hen om de opbouw waar gevaar uit voort kon komen te mijden, we forceerden hen om de rotatie met spelers te beperken. Ueda had in de tweede helft een grote kans op een overwinning."

"Nadien kantelde het ritme van de match meer in het voordeel van OHL. Het zette ons meer onder druk. Met Al-Tamari moesten we met een extra dreigende speler rekening houden, iemand die een match kan beslissen. Als je 4 op 6 kan pakken tegen Leuven, is dat goed. De laatste vijf verplaatsingen naar Leuven eindigden voor Cercle op een duidelijke nederlaag", kende de Oostenrijker de geschiedenis. "Ik ben dus blij met een punt."

Kansen

"Ik heb de wedstrijd enigszins anders gezien", gaf Marc Brys meteen het verschil in visie aan. "Ik heb ook de kansen achteraf gezien. We wisten wat de kracht is van Cercle Brugge, dat al enkele weken de tegenstander vastzet met aggressieve, goede druk en dat fantastisch doet. Het was aan ons om daar oplossingen voor te vinden. Die lagen zeker niet in de korte opbouw, maar in de afwisseling van kort en lang spelen."

© photonews

Brys oordeelde dat dat wel enig rendement had. "Ik denk dat wij enkele honderd procent kansen kregen. Inclusief een discutabele fase, waarbij Marcelin Nsingi van de sokken loopt. Ik denk dat wij alles gedaan hebben om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Cercle was blij met een punt, wij wilden absoluut voor de drie punten voetballen. Het was een wedstrijd die we vooral op mentaal vlak moesten trachten te winnen."

Spelersgroep verdient beter

"Dat we de kansen missen, is het manco", beseft de OHL-trainer tegelijkertijd. "Al enkele weken. Wat er voor zorgt dat onze prestaties qua perceptie geminimaliseerd worden. De overwinning blijft veel te lang uit. Deze groep verdient dat niet. We moeten rustig blijven, ons spel blijven spelen. Ik hoop dat we nog veel punten kunnen pakken."