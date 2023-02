Racing Genk treft paal en lat maar verliest met kleinste verschil van Antwerp

Net als in de Croky Cup, heeft Antwerp gewonnen van competitieleider Racing Genk. Ditmaal kostte het wel wat meer moeite voor The Great Old dat bijna de hele wedstrijd onder lag maar dankzij een doelpunt van Kerk ging het wel met de drie punten aan de haal.

Na het gelijkspel tussen Union en Club Brugge zagen zowel Racing Genk als Antwerp een uitgelezen kans om de drie punten te pakken. De Limburgers hadden overigens nog een eitje te pellen met Antwerp na de 0-3 afstraffing in de beker. Bij Genk nog geen plaats voor Arokodare. Antwerp speelde met Kerk en Avila in plaats van de geblesseerde Muja en Jelle Bataille.

© photonews

Dominant Genk

De leider was de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft met vooral een ijverige Joseph Paintsil die met Avila wel wat duels uitvocht in de eerste helft. Paintsil won wel wat van die duels waardoor Genk tegelmatig gevaarlijk was in de 16. Maar Munoz kon van dichtbij zijn schot niet kadreren en Paintsil zelf trof de paal vanuit een schuine hoek.

Enkele minuten voor rust leek Genk zich dan toch op voorsprong te hijsen via kapiten Heynen maar Vincent Janssen was net op tijd om de kopbal van Heynen van de lijn te keren.

© photonews

Racing Genk was ook de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase maar echt grote kansen konden ze niet afdwingen, iets wat ook lastig was in de eerste helft.

Aan één grote kans genoeg

Aan de andere kan had Antwerp dan weer niet veel nodig. Een lange bal van Avila leek makkelijk ontzet te kunnen worden door Arteaga maar die liet de bal van de voet rollen. Kerk nam het cadeau maar al te graag in ontvangst en verschalkte Vandevoordt van dichtbij.

© photonews

Met invallers Sor en Arokodare nam RC Genk het commando opnieuw over maar bij Antwerp stond de defensie goed opgesteld om elke bal richting het centrum te ontzetten. Enkele minuten voor zijn wissel kreeg Samatta wel zo'n bal in het centrum maar had hij te veel tijd nodig.

Genk bleef op zoek naar de gelijkmaker maar vond maar niet de oplossing. Ondertussen probeerde Antwerp de vrijgekomen ruimte optimaal te benutten in de omschakeling en dat lukte ook nog bijna. Vandevoordt hield invaller Scott met een mooie parade van de 0-2.

In de 93e minuut stond het dan toch bijna gelijk maar een kopbal van Heynen strandde op de lat. Door het verlies ziet Genk eerste achtervolger Union een punte dichter sluipen. Voor Antwerp is winst in deze topper vooral mentaal een enorme boost richting de play offs.