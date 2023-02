Paintsil kan teleurstelling niet wegsteken: "Als Antwerp nu goed had gespeeld..."

Joseph Paintsil was zoals elke week ook tegen Antwerp een gesel voor de verdediging. Scoren of een assist maken lukte echter niet voor de Ghanees, RC Genk verloor zelfs met 0-1 van Antwerp.

Na het verlies in de beker gaat RC Genk opnieuw in eigen huis onderuit tegen Antwerp. Al was het deze keer meer op een diefje dat de Great Old met de overwinning ging lopen in de Cegeka Arena.

Dat vindt Joseph Paintsil zelf ook. "Als ze nu eens goed hadden gespeeld, zou ik er meer mee kunnen leven dat ze hier vandaag komen winnen. Maar dat hoort bij voetbal zeker? Hoe goed of slecht het ook was, ze nemen de drie punten mee", is Paintsil zichtbaar teleurgesteld na de partij.

"We domineerden de hele partij terwijl zij enkel konden verdedigen en met de lange bal spelen. Ik denk dat de fans wel tevreden zijn met wat we vandaag getoond hebben maar het is logisch dat we nu allemaal teleurgesteld zijn. De komende uren en dagen zal dat wel bekoelen en moeten we ons focussen op de volgende wedstrijd", klinkt het.

Schouder uit de kom?

Na de eerste helft leek het er even op dat Paintsil niet meer uit de kleedkamer zou komen. De winger ging meermaals tegen de grond en had zichtbaar last van de schouder. "Dat gebeurde al snel in de wedstrijd na een duel met Balikwisha. Ik dacht dat hij ook even uit de kom was. In die eerste helft heb ik dan ook nog enkele duels moeten uitvechten waardoor het lastig was om zo te spelen", verklaart de Ghanees.