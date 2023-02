Geen doelpunt maar wel lof voor Janssen: "Is een irritante spits op het veld"

Officieel is Paul Onuachu het nog maar wellicht zal Vincent Janssen de ex-spits van Racing Genk binnenkort wel inhalen als topschutter van de Jupiler Pro League. Tegen Genk wist Janssen niet te scoren, maar speelde hij wel een dijk van een wedstrijd

De eerste weken bij Antwerp had Vincent Janssen het lastig om echt zijn stempel te drukken als spits bij de Great Old maar de voorbije weken liet hij keer op keer zien dat hij van belang is, ook als hij niet kan scoren.

"Onnatuurlijke aanvaller"

Trainer Mark Van Bommel kijkt vanop de eerste rij toe hoe Janssen van goudwaarde is voor het team. "Een heel irritante spits", vertelt Van Bommel over zijn landgenoot "Het is een onnatuurlijke aanvaller. Je hebt spitsen die enkel de bal afwachten maar hij is echt lastig om tegen te spelen. Hij kan laag inzakken, met beide voeten trappen, de bal afhouden... Ga er maar aan staan. Ik ben blij dat hij bij ons speelt", is Van Bommel lovend.

"Steentje bijdragen"

De aanvaller zelf looft vooral de prestatie van het team tegen Genk. "Ik vind het niet vervelend om mijn steentje bij de dragen om de ballen diep te komen halen. Iedereen werkt hard voor elkaar en daar ligt onze kracht. We combineren de kwaliteit die we hebben met heel veel werkkracht en als we dit blijven doen is er nog heel veel mogelijk dit seizoen", besluit Janssen hoopvol bij Sporza.