Vrancken niet boos na fout bij tegendoelpunt: "Zijn nog altijd met mensen bezig"

De lat, de paal... Genk had genoeg mogelijkheden om te scoren tegen Antwerp maar deed dat niet. De bezoekers wisten een zeldzame kans wel af te maken, al ging er aan die kans wel een fout van Arteaga vooraf.

De lange bal van Gaston Avila leek makkelijk ontzet te worden door Gerardo Arteaga maar de Mexicaanse linksback liet de bal van zijn voet springen. Kerk bedankte door van dichtbij de 0-1 te maken.

"Dat is inderdaad een foutje", geeft Vrancken toe op de persconferentie achteraf. "Maar we zijn nog altijd met mensen bezig en mensen maken nu eenmaal soms fouten", bedekt hij de misrekening van Arteaga met de mantel der liefde.

"Verdienden enkel tegen Kortrijk te verliezen"

Op het resultaat na had de trainer van Racing Genk weinig reden om te klagen. "We hebben goed voetbal gebracht, de ruimtes gevonden en geleerd uit de bekermatch. Zo hebben we 5 of 6 echt goede kansen gekregen."

Het is voor Racing Genk het derde verlies van het seizoen na nederlagen op Club Brugge en op Kortrijk. "En die tegen de 'kleinste' ploeg was nog het meeste verdiend", vindt Vrancken. "Onverdiend verliezen is altijd vervelender maar het gevoel de wedstrijd is wel anders dan verdiend verliezen", besluit hij.