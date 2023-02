KV Kortrijk pakt op het veld van Standard een gouden driepunter

KV Kortrijk heeft tegen Standard een goede zaak gedaan. Het won met 0-2 op Sclessin. Zo zet het extra druk op de andere degradatieconcurrenten.

KV Kortrijk begon het beste aan de wedstrijd. Er was meteen een kans voor Messaoudi, maar zijn schot ging voorlangs. Nog geen minuut later dook hij voor doel opnieuw op. Deze keer belette Fossey dat Messaoudi zou kunnen afdrukken.

Daarna bleef Kortrijk baas. Ze zetten goed druk en waren ook gevaarlijk op de counter. Ze stonden 6 tegen 2 en Selemani wou het strafschopgebied ingaan. Daarbij probeerde hij een strafschop te versieren, maar Lothar D'Hondt ging er niet op in. Kortrijk bleef daarna even rond de 16 van Standard kamperen. Tot een goede kans kwam het niet.

© photonews

Aan de overzijde moest Standard het eerst met hoekschoppen of vrije trappen doen. Er waren enkele bescheiden kopballetjes. Daarna was er een combinatie door het centrum. De bal kwam tot bij Davida, maar hij liep zich vast. Enkele minuten voor de rust was er nog een vrije trap op een mooie plek voor Standard. Dönnum met de goede trap, maar Vandenberghe ging goed plat. Het stond 0-0 aan de rust.

Na de rust kwam Standard het beste uit de kleedkamer. Zinckernagel krulde een bal richting de verste hoek, maar de bal vloog voorlangs. Ook was er een goede actie van Dönnum, maar Ohio kon zijn voorzet niet in doel deviëren.

© photonews

Daarna waren een paar goede counters van Kortrijk. Messaoudi kon niet afwerken, maar uit de hoekschop die daaruit volgde kwam de bal aan de rand van de 16 bij Wasinski. Die gleed richting de bal en de bal verdween in de verste in doel.

Standard had het moeilijker en Kortrijk bleef op de counter loeren. D'Haene brengt de bal goed voor. Selemani kan vrij trappen, maar Laifis hangt aan de trui. Penalty en rood voor Laifis. Selemani trapt daarna de penalty rustig binnen. Daarna speelde Kortrijk rustig uit. Dankzij de 0-2-zege geeft het zichzelf extra ademruimte.