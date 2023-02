Eén sterkhouder die Kortrijkse stunt op Sclessin mee verwezenlijkte mist zeker treffen met Anderlecht

Kortrijk geniet nog na van de stunt op Sclessin, maar richt de blik ook al op het duel met Anderlecht. Het zal dan wel niet op volle sterkte kunnen aantreden.

Felipe Avenatti is dit seizoen met zijn doelpunten al belangrijk geweest voor KV Kortrijk en stond ook uit bij Standard de volledige wedstrijd op het veld. In de 94ste minuut kreeg de boomlange spits nog een gele kaart. Daardoor is de Uruguayaan er komende zondag niet bij wanneer KVK in het Guldensporenstadion Anderlecht ontvangt.

Niet kansloos

Avenatti is geelgeschorst voor die partij en zal dus van in de tribunes moeten toekijken. "Het is jammer dat Avenatti er niet bij zal zijn tegen Anderlecht, maar dat betekent dat hij er zeker bij is tegen Zulte Waregem. Ook zonder hem zijn we niet kansloos", zei Bernd Storck hierover na de zege bij Standard.

Door het strafschopdoelpunt van Selemani op Sclessin is Avenatti wel niet langer gedeeld clubtopschutter. Die ttiel behoort momenteel Selemani toe. Die zit al aan zeven doelpunten dit seizoen, Avenatti scoorde al zes keer.