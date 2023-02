Deila geeft Standard-supporters groot gelijk: "Als ze daar niet mee om kunnen, hebben we een groot probleem"

Standard heeft na de nederlaag tegen KV Kortrijk de rol weer moeten lossen voor de top vier. Trainer Ronny Deila wond er na de match geen doekjes om.

Deila was kwaad. "We hebben gekregen wat we verdienden. Een nederlaag", klonk het. “We waren shit. Op het einde van de eerste helft en in het begin van de tweede helft hadden we wel overwicht, maar ook toen slaagden we er niet in om een deftige kans bij elkaar te voetballen. Als je de doelman van de tegenstander niet aan het werk kan zetten, dan verdien je het gewoon niet om een wedstrijd te winnen."

De Luikse fans waren het met hem eens en gaven de spelers een fluitconcert. “Als ze daar niet mee kunnen omgaan, dan hebben we pas echt een probleem. De supporters hebben het recht om hun ongenoegen te uiten. Ze hadden ook gelijk, het was gewoon niet goed genoeg. De spelers zullen de eersten zijn om dat ook toe te geven. Nu gaat het om hoe we reageren na deze teleurstelling."