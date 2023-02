Bernd Storck tevreden over de prestatie van KV Kortrijk: "Een perfecte wedstrijd van ons"

KV Kortrijk ging op Sclessin met de zege aan de haal. Achteraf was trainer Bernd Storck zeer tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"We hebben de wedstrijd fantastisch aangepakt. Er was veel intensiteit en ik vond de manier van druk zetten geweldig", sprak Bernd Storck na de wedstrijd zijn lof over de spelers uit.

In de 1e helft zakte KV Kortrijk wel wat weg. Ook het begin van de 2e helft was niet goed. "We waren wat passief en we stonden ook wat te diep", verklaarde Storck. "Maar nadien herpakten we ons."

Storck was ook tevreden over de verdediging: "Tom Vandenberghe heeft geen enkele grote redding moeten verrichten. Dat is fantastisch tegen een ploeg die een goed seizoen draait. Het was van de 1e tot de laatste minuut de perfecte wedstrijd van ons."