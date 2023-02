🎥 KVK-doelman Vandenberghe glundert op Sclessin en bedankt fans: "Ik hoop op een vol huis tegen Anderlecht!"

Het is op Sclessin een schitterende avond geworden voor KVK. Bij doelman Tom Vandenberghe was de pret al helemaal niet te drukken.

Niet alleen heeft zijn ploeg zondagavond een levensbelangrijke driepunter geboekt in de strijd tegen de degradatie, dat werd ook nog eens verwezenlijkt met een clean sheet. Geen wonder dat het social media-team van KV Kortrijk Vandenberghe vlak na het laatste fluitsignaal al bereid vond om een boodschap in te spreken.

"Fantastische zege vandaag", trapt Vandenberghe in het filmpje een open deur in. "Bedankt aan de meegereisde supporters voor de support. Er komen nu twee belangrijke matchen aan en we hebben jullie support meer dan nodig", verwijst het sluitstuk van de Kerels naar de duels tegen Anderlecht (19/02) en Zulte Waregem (24/02).

"Te beginnen tegen Anderlecht. Ik hoop dat we voor een vol huis spelen! We zullen jullie nodig hebben." Vandenberghe sluit nog af met een duim omhoog: het is inderdaad een zeer fijn einde van het weekend voor KVK.