Raman breekt de ban, Slimani maakt het af: Anderlecht domineert hele match, maar moet lang wachten op doelpunten

Benito Raman heeft boete gedaan voor zijn domme rode kaart tegen Antwerp. De nummer 9 van Anderlecht scoorde de enige goal in het duel tegen STVV. Paars-wit domineerde heel de partij, maar had het weer moeilijk met kansen afdwingen. Tot Raman hen bevrijdde dus. En daarna ging het snel.

Onder speciale omstandigheden speelde Anderlecht misschien wel zijn belangrijkste match van de laatste maanden. Winst betekende aansluiting bij de top acht, verlies betekende een fikse knauw voor de play-off-ambities. Net op dat moment en na alle onthullingen van de voorbije week besliste de harde kern om te protesteren tegen Wouter Vandenhaute.

Nu goed, dat manifesteerde zich vooral voor de match met slogans op de hekken van het stadion en een actie waarbij de poorten van het stadion vergrendeld werden en er silicone in de sloten werd gespoten. Op het veld ging het wel vrij goed voor paars-wit. Althans... tot aan de zestien van de tegenstander. Hetzelfde liedje als in zoveel matchen: Anderlecht kan geen schot kadreren.

© photonews

© photonews

Amuzu, Verschaeren, Dreyer en Raman probeerden het wel hoor, maar blijkbaar houden ze die kwaliteiten beperkt tot de trainingsgronden van Neerpede. En dan stelt zich de vraag: waarom staat die Islam Slimani niet gewoon in de basis als hij fit is? De 34-jarige ervaren rot heeft présence en kopkracht. Dan moet je daar toch gebruik van maken? Zeker als je afhangt van 1m70 grote en 65 kg zware aanvallers.

Wat een bal van Debast

En STVV? Dat was simpel: verdedigen en de bal naar voor schoppen, hopend dat één van de drie Japanners vooraan er iets mee ging doen. Niet dus. De tweede helft was een belegering. Anderlecht speelde enkel op de helft van STVV. Murillo stond zelfs meer in de box van de tegenstander dan achter de middenlijn.

Maar uiteindelijk moest het toch van achteruit gebeuren. Debast verstuurde een fantastische dieptebal in de loop van Raman en die werkte even mooi af. Zo kan de pocketspits het natuurlijk wel. Zijn rode kaart tegen Antwerp werd hem onmiddellijk vergeven door de fans. Ook zij zagen hoe moeilijk Anderlecht het weer had om kansen te creëren of een deftige bal tussen de palen te trappen.

En Slimani bewees het gelijk van ons vorige betoog. De eerste bal die hij raakte na zijn invalbeurt was meteen raak. Amuzu verstuurde de voorzet en de Algerijn kopte hem binnen. Zo iemand heb je nodig. Dreyer maakte er zelfs nog 3-0 van. Bruno jaste de 3-1 nog tegen de netten en daarmee kon Anderlecht wel zijn vierde clean sheet niet vieren.