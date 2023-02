Slimani bewijst al zijn waarde, maar laat zelf nog wat voorbehoud optekenen

Daarom heeft Anderlecht Islam Slimani gehaald. De Algerijnse spits kan een voorzet in de box afwerken. Met zijn eerste baltoets van de match scoorde hi ook zijn eerste voor Anderlecht.

Slimani kreeg de perfecte cross van Francis Amuzu, maar tussen twee verdedigers moet je het toch nog altijd doen om die bal binnen te koppen. Met 10 op 12 mag Anderlecht nu eindelijk vooruit kijken. “Ik heb er vertrouwen in dat we nog een mooi einde van het seizoen tegemoet gaan. Dat ik op de bank begon? Dat maakt niets uit. Of ik nu mag starten of moet invallen: ik ben een ploegspeler. Noem me na die goal niet de redder van de ploeg. Dit zijn gewoon drie belangrijke punten.”

Er zijn nog negen matchen te spelen en er is nog veel mogelijk. “We moeten het match per match zien, maar we moeten zoveel mogelijk proberen winnen. Ik begin mijn ploegmaats goed te kennen op training. De automatismen komen er meer en meer in en dat is goed voor de ploeg.”