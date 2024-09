Marc Degryse stelt zich nog belangrijke vraag na ontslag van Riemer bij Anderlecht: "Welke trainer met enige status wil dat nu?"

Brian Riemer is ondertussen ontslagen bij Anderlecht. Marc Degryse stelt zich nu nog wel vragen over wat er met Jesper Fredberg zal gebeuren.

Er moest iets veranderen bij Anderlecht, zoveel was duidelijk. De nederlaag tegen KRC Genk was de druppel, Brian Riemer werd donderdagochtend ontslagen.

"Dat Brian Riemer niet voort kon bij Anderlecht, dat was eigenlijk wel duidelijk", begint Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. "Alleen is het raar dat hij dinsdag nog in zijn rol bevestigd werd, maar dan 48 uur later wel buiten ligt."

Anderlecht moet nu een nieuwe coach zoeken. Mark Van Bommel werd al genoemd, maar of hij het ook zal worden... Degryse stelt zich in ieder geval ook nog andere vragen.

"Wat ik me nu afvraag is welke gevolgen dat heeft voor Jesper Fredberg, die toch al onder vuur lag omwille van zijn transferpolitiek. Moet hij van het bestuur macht inleveren als er een nieuwe coach komt?"

"Want welke trainer met enige status wil nu ondergeschikt zijn aan de technisch directeur, zoals dat met Riemer het geval was? Fredberg mag wel een stem hebben en z’n rol spelen maar ik vind dat je als coach boven de TD moet staan. Een TD moet naar z'n coach luisteren en niet omgekeerd", heeft Degryse een zeer duidelijk mening.