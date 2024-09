Terwijl Anderlecht Brian Riemer heeft ontslagen, loopt het ook niet allemaal goed bij de Futures na 1 op 12: "Zou dom zijn om nu naar het klassement te kijken"

Terwijl het bij de A-ploeg van Anderlecht niet helemaal loopt zoals het moet, doen ook de Futures het niet zo goed. Na 1 op 12 trekken de jongens van Jelle Coen naar Lommel SK.

Brian Riemer werd donderdagochtend ontslagen bij Anderlecht. De resultaten volgden niet meer en het spel was allesbehalve voldoende, dus moest er iets veranderen.

Maar ook bij de RSCA Futures loopt het niet zoals gehoopt. De beloftenploeg van Anderlecht staat momenteel op de voorlaatste plaats met slechts 1 punt.

"Het zou dom zijn om nu naar het klassement te kijken", vertelde coach Jelle Coen bij Het Nieuwsblad na de 1 op 12. "Je weet dat een jonge groep tijdens het seizoen zal groeien. Vele spelers maakten een voorbereiding mee met de A-kern, zodat we geen automatismen konden kweken zoals andere ploegen."

"Net als wij brengt Lommel een jonge ploeg tussen de lijnen die offensief en attractief voetbal nastreeft", blikt Coen vooruit. "Alleen is onze ploeg gemiddeld nog drie jaar jonger en beschikt Lommel over wat meer ervaring."

Afgelopen zaterdag speelden ze met 3-3 gelijk tegen RFC Luik. "Jammer, want mijn jonkies snakten naar die zege. Vergeet evenwel niet dat we ginds op achterstand kwamen. Enfin, we pakten een punt en daardoor reis ik met vertrouwen af naar Lommel. We beschikken over potentieel en creëerden elke wedstrijd al kansen", besluit Coen.