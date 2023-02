Riemer voorspelt heel grote carrière voor jongeling: "Gaat voor één van de grootste clubs ter wereld spelen"

Anderlecht kijkt eindelijk richting play-offs, waar ze nog één puntje vanaf staan. De komende negen wedstrijden willen ze progressie blijven boeken. Brian Riemer was na STVV alvast tevreden: "Dit was onze beste prestatie van het seizoen."

Riemer had ons vrijdag al voorspeld dat we een heel ander Anderlecht dan tegen Seraing en Oostende gingen zien. Daarom ook de keuze voor Refaelov en Ashimeru op het middenveld. "We hebben ons 'game plan' uitgevoerd tot in detail. Geduld was ook iets wat een grote impact had op ons resultaat. Het is niet makkelijk om zo'n team uit verband te spelen en dan ga je al snel eens overhaasten. Onze pressing was echter op heel hoog niveau. Ik ben blij voor Benny (Raman), want net voor zo'n goal waren we aan het bespreken om hem eruit te halen. En dan Slimani... Zo'n spits hebben is dodelijk in de box!"

Riemer kon veel spelers noemen met een goede score. Refaelov toonde zijn duidelijke meerwaarde, maar wij vroegen hem naar Zeno Debast, die een schitterende assist afleverde. "Hij is een ongelooflijke speler. Hij gaat ooit voor één van de grootste clubs ter wereld spelen. Ik hoop alleen nog niet te snel. Hij is gewoon amazing! Hij leest het spel en heeft ook nog de voeten om het uit te voeren. Als je een verdediger hebt die kan verdedigen en dat ook nog in zijn spel zitten heeft... Dan weet je dat je goud in handen hebt."