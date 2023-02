Degryse ziet volgende opgave voor Anderlecht: "Zou deugddoend zijn nadat alles en iedereen werd neergesabeld"

In het Lotto Park is de rust nog niet neergedaald. Nochtans zijn de laatste weken de resultaten wel goed en hebben ze de play-offs weer volop in het vizier.

Marc Degryse ziet ook progressie. "Zonder écht euforisch te doen of te denken dat ze helemaal vertrokken zijn, is het voor Anderlecht een stapje vooruit richting play-off 2", klinkt het in HLN. "Ik blijf het raar vinden om zoiets uit te spreken, maar het is de realiteit. Je moet eraan wennen. Voor hen is dit positief nieuws, zeker na de laatste vier thuismatchen waarin ze tegen Genk, Union, Waregem en Antwerp slechts één punt pakten." "Tegen Antwerp waren er ook nauwelijks doelpogingen, nu waren die er wél. Als ze nu ook de volgende thuismatch tegen Standard kunnen winnen, is het echt een stáp vooruit. Mocht er op die manier wat rust in de tent komen, dan kan dat zeker geen kwaad. Voor het huis Anderlecht zou dat deugddoend zijn, zeker nadat alles en iedereen neergesabeld zijn."