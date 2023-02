Vreemde kronkels soms bij trainers... Hollerbach verklaart waarom hij zijn topschutter op de bank zette tegen Anderlecht

Bij de Kanaries keken ze vreemd op toen ze de opstelling van STVV zagen tegen Anderlecht. Geen spoor van Gianni Bruno, clubtopschutter, in de basisopstelling. Achteraf verklaarde trainer Bernd Hollerbach waarom...

Je zou kunnen denken dat het te maken had met het incident op het einde van STVV-Kortrijk. "Nee, een puur tactische keuze", liet Hollerbach weten. "Hayashi, Bruno en Kaya zijn een beetje dezelfde types, dus wilde ik er iemand bij die vooraan de bal kon bijhouden. Toeval of niet, Hara was één minuut van het veld toen we de 1-0 slikten. We verdedigden trouwens heel zwak in die fase. Een cheap goal."

Hollerbach kon niet anders dan Anderlecht feliciteren. "Een verdiende zege, je kan niets anders zeggen. We toonden te veel respect en aan de bal waren we niet goed genoeg. Na de rust was het even beter, maar we toonden te weinig kwaliteit."