Riemer heeft mening over opvallende 'bierviering' van Raman, maar of de aanvaller het daarmee eens is...

Benito Raman brak de ban voor Anderlecht. Toch wel een goeie reactie nadat hij alweer in het nieuws kwam met zijn gedrag tijdens de wedstrijd tegen Oostende.

Daar kwam Raman in beeld met een stevige pint in de handen. Brian Riemer sprak hem erop aan. Maar na zijn goal tegen STVV vierde hij met masseur Franky De Buyst terwijl hij een fictief pintje dronk. "Daarom haten en houden we van hem hé", lachte de Deense coach. "Ik had een goed gesprek met hem over hoe je je gedraagt als professioneel speler. Hij heeft een mooi karakter en hij geeft zoveel aan de groep. Die viering? Ik vond het wel een goeie mop. Of hij nog met pintjes in beeld gaat komen? Ik ben honderd procent zeker van niet."

Of hij daar zo zeker van mag zijn, daar zijn wij niet zo overtuigd van. In de mixed zone haalde Raman zijn schouders op als hij ermee geconfronteerd werd. "Kijk, iedereen weet dat ik graag een pintje drink. Ik wist dat dit weer een groot verhaal ging worden, maar dat maakte me niet uit. Ik heb dat al verschillende keren gehoord, maar ik ben wie ik ben. Ik begrijp het wel dat er commotie was nadat die beelden op tv kwamen."

In ieder geval speelde Raman zich met zijn goal weer in de harten van de fans, want het was lang moeilijk om door de STVV-verdediging te geraken.