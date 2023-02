Standard-doelman Bodart scherp voor ploegmaats na verlies tegen KV Kortrijk: "We begonnen slecht aan de wedstrijd, zoals zo vaak"

Standard verloor in eigen huis van KV Kortrijk.

Door het puntenverlies van zowat de hele top vijf, behalve Antwerp, kon Standard weer tot op twee punten van de top vier komen. Maar Standard verloor in eigen huis van KV Kortrijk met 0-2.

"Het was een wedstrijd met weinig kansen voor beide partijen. Toen was er een doelpunt op het uur en een penalty waar ik niet eens weet wat er gebeurde. Nochtans weten we dat ploegen die spelen om te overleven sowieso een directer spel hebben", zei Bodart achteraf.

De doelman was ook scherp voor zijn ploegmaats. "We begonnen slecht aan de wedstrijd, zoals zo vaak. We moeten weer consistentie vinden, want daar ontbreekt het ons wreed aan. De wedstrijden bij Union (18/02) en Anderlecht (26/02) zullen ingewikkeld zijn, maar we zullen alles geven om iets terug te brengen"