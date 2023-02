Van Bommel windt er geen doekjes om: "Het was niet mooi, Genk was beter"

Antwerp won zondagmiddag met het kleinste verschil van leider Racing Genk. De Great Old had niet al te veel kansen maar wist toch met de drie punten te gaan lopen.

"Het was een hectische, spannende wedstrijd met veel irritatie op het veld en dat hoort bij een topwedstrijd. Zelfs Wouter (Vrancken) en ik, die altijd rustig blijven, ontploffen dan soms. Dan weet je dat er veel op het veld staat", opent Mark Van Bommel op de persconferentie na Racing Genk-Antwerp.

Dat Genk de betere ploeg was, geeft de trainer van Antwerp ook toe. "Het was niet mooi en Genk was beter. Maar we hebben hard gevochten voor elke meter. Genk had enkele opportuniteiten maar weinig echte kansen. Ze hebben vooraan zoveel kwaliteit dat het moeilijk is om dat goed onder controle te houden. Dan komen we gelukkig op voorsprong en hadden we het wat beter voor elkaar", klinkt het.

Als het 1-1 wordt, heb je niets te zeggen

Helemaal op het einde van de wedstrijd werd het toch nog bijna 1-1 maar de kopbal van Genk-kapitein Heynen ging tegen de lat. "Dan heb je niets te vertellen. Nu kan je alleen maar blij zijn met de winst en de manier waarop we gevochten hebben", besluit de Antwerp-trainer.