KV Mechelen-spelers geven toe dat het stormde in de kleedkamer: "Onacceptabel!"

KV Mechelen had een schitterende zaak kunnen doen met drie punten uit Eupen mee te nemen, maar in de slotfase gaven ze het allemaal uit handen. Het bevorderde de sfeer achteraf niet echt.

Zoals het hoort, want KVM had de degradatiezone achter zich kunnen laten. “Het was een beetje oorlog in de kleedkamer”, zuchtte Nikola Storm na de match. "We geven de doelpunten kinderlijk makkelijk weg. Iedereen was kwaad. Zeker omdat het niet de eerste keer was dat dit ons overkomt. We hebben dit seizoen al dikwijls een wedstrijd onvolwassen uitgespeeld. 't Is niet meer ­acceptabel op deze manier. Zonder die fouten telden we al acht of negen punten meer en was er van degradatiegevaar geen sprake meer."

Nu moet KV Mechelen angstig afwachten wat de concurrentie gaat doen. "Dit had voor ons de kentering kunnen zijn, maar helaas. We zullen moeten blijven strijden, om in de toekomst matchen als deze wél over de streep te trekken."