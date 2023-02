Mignolet baalt na gelijkspel tegen Union: "Er zat vandaag meer dan een punt in"

Mignolet en Club speelden vanavond 1-1 gelijk tegen Union: "Een wedstrijd tegen Union hangt altijd van details af."

Mignolet voelde dat er vandaag meer in zat tegen de vicekampioen: "We speelden vandaag zeker geen slechte wedstrijd. Er was een periode in de eerste helft waarin we Union iets teveel het overwicht gaven, daar konden ze met dat doelpunt dan ook van profiteren. We verdienden vandaag meer dan een gelijkspel, het is jammer want natuurlijk wil je inlopen op je rechtstreekse concurrenten. Een wedstrijd tegen Union hangt altijd van details af, ze spelen als een stug blok. We winnen maar één van onze laatste tien wedstrijden, we moeten accepteren dat het enthousiasme en het vertrouwen het zijn maar de punten blijven het belangrijkste. Nogmaals we kijken naar onszelf, wat anderen in hun wedstrijden doen houden wij ons niet mee bezig."