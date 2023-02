Voor Hans Vanaken komt Benfica niet op slecht moment: "Dit is anders"

Club Brugge wist afgelopen weekend opnieuw niet te overtuigen in de Jupiler Pro League.

Een gelijkspel tegen Union SG, dat was wat Club Brugge wist te pakken op vrijdag. Niet meteen de ideale generale repetitie om woensdag in de Champions League tegen Benfica de weide op te moeten.

Al ligt Hans Vanaken daar niet wakker van. “Het wordt een andere match”, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. “Een andere competitie, een ander soort voetbal ook. Goed recupereren is nu de boodschap.”

“En er vervolgens voor zorgen dat we klaar zijn. Benfica is een heel moeilijke tegenstander, maar dit is waarvoor we vóór Nieuwjaar zo hard gewerkt hebben. Wat we gedaan hebben, is historisch. En het is nog niet gedaan. We zullen alles geven.”