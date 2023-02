Van Der Heyden ziet een gemiste driepunter: "Hier moeten we altijd drie punten pakken"

1-1 en verdeelde punten, dat is het verdict na de topper op Jan Breydel eerder deze avond. Siebe Van Der Heyden baalt en ziet een gemiste overwinning.

Van Der Heyden besefte dat er meer in zat vandaag, hoewel ook Club goede kansen kreeg. "Ik ben niet tevreden met het resultaat, als je onze kansen op het einde van de wedstrijd bekijkt vind ik dat er meer in zat. Die lob van Lang was inderdaad een hele grote kans, maar ook hun enige. Wij hebben meerdere kansen gehad in de tweede helft, als die goal valt kan je in blok blijven spelen en zag ik ons de drie punten mee naar Brussel nemen maar dat gebeurde jammer genoeg niet. We winnen opnieuw niet tegen Brugge maar hier een punt pakken, dan moet je niet klagen. 17 wedstrijden ongeslagen, dat is mooi maar zeker niet hetgeen ons bezig houdt."