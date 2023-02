Het gelijkspel op Club knaagt bij Senne Lynen: "Het voelt als een kleine nederlaag als je onze kansen bekijkt"

Senne Lynen baalde na het gelijkspel op Jan Breydel gisteren tussen Union en Club Brugge: "We verdienden hier zeker te winnen als je onze kansen bekijkt."

"Als je de wedstrijd en de kansen die we hebben afgedwongen bekijkt verdienen we hier zeker te winnen. Achteraf voelt het eerder als een kleine nederlaag, maar een punt op Brugge pakken is zeker geen slechte zaak. We wilden absoluut winnen tegen een team waar we nog niet tegen hebben kunnen winnen sinds onze terugkeer in de hoogste klasse. In de Play Offs winnen tegen Club zal belangrijker zijn dan hier vandaag. We hoeven niet te kijken naar de wedstrijd tussen Genk en Antwerp, maar een gelijkspel zou wel in ons voordeel spelen."