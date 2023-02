Casper Nielsen opnieuw op de bank: "Hij probeert wat dingen uit"

Casper Nielsen begon tegen zijn ex-ploeg op de bank. Een situatie die hij al lang niet meer gewoon was.

Voor de tweede wedstrijd op rij zat Casper Nielsen bij Club Brugge op de bank en moest hij zijn rol beperkt zien tot die van invaller. En dat uitgerekend tegen zijn ex-ploeg Union.

“Soms gaat het zo in het voetbal, we hebben een nieuwe coach en hij probeert wat dingen uit. Ik probeer om te laten zien wat ik kan en ben er vrij zeker van dat ik nog steeds een van de beste middenvelders in de competitie ben”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nielsen liet nog horen dat hij geen enkel idee heeft wat het plan is van Scott Parker met hem. De twee hebben nog niet gesproken over het feit dat Nielsen op de bank zit. “Euh, dat weet ik niet”, klonk het veelzeggend.