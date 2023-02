Thuisreputatie Club Brugge krijgt flinke knauw na maandenlang wachten op winst: "Dit kan ik me niet herinneren"

29 oktober 2022, dat is de laatste keer dat Club Brugge in het eigen Jan Breydelstadion nog eens won. Voor de landskampioen een vreemd gevoel, gezien de successen van de voorbije jaren.

Tegen Union werd het al het vijfde gelijkspel op rij in eigen huis. "Het is lastig om in zo'n reeks te zitten", gaf Bjorn Meijer achteraf toe bij Eleven Sports. "Ook na de derde match wil je al absoluut de volgende winnen, maar het lukt voorlopig niet."

Hans Vanaken scoorde wel de gelijkmaker, maar verder kwam Club niet. "Ik had hier liever niet gestaan en gewonnen", zei hij met een gefrustreerde uitdrukking. "Ik kan me niet herinneren dat we zo lang zonder overwinning achterbleven in Jan Breydel. Nochtans hadden we enkele duels kunnen winnen. Denk maar aan de partij tegen Anderlecht. En ook deze keer zat het erin. We kregen de grootste mogelijkheden op de 2-1."