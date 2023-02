Parker blijft positief na de 8/21 van Club Brugge: "We zijn al zes wedstrijden ongeslagen en tonen de juiste mentaliteit"

Alweer geen overwinning voor Club Brugge onder de nieuwe trainer Scott Parker. Gisteren bleef Club steken op een 1-1 gelijkspel tegen een sterk Union.

Parker pakte met Club 8/21, gebuisd op zijn rapport voorlopig. Toch was hij tevreden over de manier waarop Blauwzwart gisteren stond te voetballen: "We begonnen heel sterk aan de wedstrijd, alles wat ik wou was op het veld terug te zien. Nadien zakte we stilaan weg. Zowel Club Brugge als Union had de kans om deze wedstrijd te winnen, kansen waren er genoeg. De betere kansen waren voor ons maar de bal wou er jammer genoeg geen tweede keer in."

"De fans wachten op een overwinning, dat weten we. De ploeg staat elk weekend met de juiste mentaliteit en vechtlust op het veld, daarom zijn we ook al zes wedstrijden ongeslagen. Dit is de ploeg die ik wil zien, maar de kleine details moeten nog rechtgezet worden zodat we top worden."