JPL-coach voelt hakbijl al hangen: "Als er beslissingen moeten genomen worden, zal dat eerlijk gebeuren"

Charleroi voelt de hete adem van de ploegen die momenteel op een degradatieplaats staan al in hun nek. De supporters van de Carolo's richtten hun woede vooral op Mehdi Bayat. Maar of het bestuur ook Felice Mazzu buiten schot zal laten, is een andere vraag.

Verliezen van Club Brugge kan gebeuren natuurlijk, maar de manier waarop was toch bijzonder pijnlijk. Charleroi kon niets klaarmaken in eigen huis. Het spelniveau was bedroevend. En dus wordt er ook naar Mazzu gekeken.

"We hebben tegen een hele goede tegenstander gespeeld. Aan de bal ben ik nog tevreden over mijn team, zonder bal minder. We waren te vriendelijk in de duels", klonk het gisteren nog. "De twee matchen die er nu aankomen, zijn van groot belang voor ons. Ik blijf mijn job met veel gretigheid uitvoeren. En als er beslissingen moeten genomen worden, zal dat eerlijk gebeuren."

Met een 4 op 21 begint het Charleroi toch heet onder de voeten te worden. Eupen en OHL zijn genaderd tot op drie punten.