Twee uitsluitingen en match even stilgelegd: spanning en tumult in Limburgse derby tussen STVV en Genk

De Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk is zondagnamiddag geëindigd op een gelijkspel. Het werd een beladen duel, dat in het slot nog werd onderbroken, waarin Genk heel wat kansen onbenut liet en uiteindelijk met een man minder de gelijkmaker alsnog incasseerde.

De wedstrijd begon, door het boerenprotest, pas om 14 uur. Bij Sint-Truiden nam Ananou de plaats in van Hashioka die de club wellicht verlaat. Bij de bezoekers keerde Paintsil terug en stond Arteaga voor het laatst aan de aftrap, hij verlaat Genk.

De sfeer was voor aanvang van de derby opperbest, voor het eerst in lange tijd was het stadion volledig uitverkocht. Maar al na 3 minuten was de onvrede bijzonder groot bij de thuissupporters die het eigen doel bekogelden met bekertjes.

De reden? Sor had na amper 3 minuten al 2 keer voor gescoord. Gelukkig voor de Kanaries stond de Genkse aanvaller bij de tweede goal buitenspel, maar de 0-1 stond wel op het bord. Fadera liep de flank af en bracht voor tot bij Sor die het leer simpel tegen de touwen trapte.

© photonews

Sint-Truiden herpakte zich, maar het was toch wachten tot minuut 18 op een eerste echte mogelijkheid. Een uitbraak van Zahiroleslam, maar McKenzie volgde goed en verhinderde een schot. De partij was in evenwicht en in het slot van het eerste bedrijf claimde STVV nog een strafschop toen Yamamoto neerging na contact met Fadera, maar kreeg die niet.

Racing Genk laat kansen liggen

De tweede helft begon fel met een goeie kans op de gelijkmaker voor STVV nadat Vandevoordt de bal zomaar in de verkeerde voet trapte, maar hij redde daarna wel het schot van Steuckers. Maar het was toch Genk dat een resem kansen onbenut liet.

Fadera op de counter een huizenhoge kans liggen na een uitgemeten pass van Paintsil. Sint-Truiden kwam niet veel later goed weg toen een kopbal van Heynen voor de lijn gekeerd werd en Coppens een schot van Tolu redde. Halfweg de tweede periode veroverde Galarza de bal en dribbelde zich in de zestien, maar liet na op doel te besluiten.

STVV mist strafschop

Met nog een 20-tal minuten op de klok ging de bal dan toch op de stip toen Fadera in de grote rechthoek een duw gaf aan Ananou. Steuckers trapte naar de rechterhoek, maar doelman Vandevoordt koos de juiste hoek en hield zijn Genk overeind.

Paintsil was nog dicht bij de dubbele voorsprong toen hij het veld overstak en de Truiense defensie omspeelde, maar hij stuitte in laatste instantie alsnog op doelman Coppens.

Coppens zorgt voor tumult, Arteaga krijgt rood

Kort voor tijd gingen de poppen aan het dansen. Paintsil ging neer in de zestien en kreeg de huid volgescholden door doelman Jo Coppens die ook in de clinch ging met de Genk-supporters. Er ontstond tumult tussen de spelers. Het resultaat was naast 2 gele kaarten ook een rode kaart voor Arteaga omdat die een speler bij de keel had gegrepen.

Met een man meer sleepte STVV alsnog een gelijkspel uit de brand met een doelpunt van Ito. Die krulde een vrijschop heerlijk in de korte hoek. Bryan Heynen moest nog vroeger naar de kant met een tweede geel karton.

Wedstrijd onderbroken nadat Genk-supporters vuurpijlen gooien

Het zorgde voor frustratie bij de Genk-supporters die in de toegevoegde tijd vuurpijlen op het veld gooiden. Scheidsrechter D'Hondt onderbrak de wedstrijd, de spelers trokken een tiental minuten naar de kleedkamer. De laatste 3 minuten van de extra tijd gooiden de Kanaries iedereen in de aanval tegen 9 Genkies, maar er werd niet meer gescoord.