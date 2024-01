Leysen en de paal zorgen ervoor dat degradatiekraker tussen Kortrijk en OH Leuven eindigt op scoreloos gelijkspel

KV Kortrijk en OH Leuven zijn er niet in geslaagd om te scoren in de degradatiekraker tussen de laatste en de voorlaatste. Beide ploegen kwamen niet tot veel kansen al had Kortrijk via Avenatti wel tweemaal bijna een voorsprong te pakken.

Stroeve wedstrijd Een overwinning zou voor KV Kortrijk een waterkans op redding betekenen en dat beseften de supporters ook die de thuisploeg in de eerste minuten naar voor joegen. Maar concreet doelgevaar kwam er niet in die openingsfase. De bezoekers uit Leuven kwamen wat beter in de wedstrijd maar meer dan een neus aan het venster steken deden ze ook niet. Pirard zag zo een kopbal van Maertens en een schot van Ricca over en naast zijn doel gaan. © photonews Verder zagen we vooral een heel nerveuze eerste helft in het Guldensporenstadion waar beide ploegen het lastig hadden om voetballende combinaties op de mat te brengen. Eindelijk gevaar Een tiental minuten voor de rust lukte het OHL toch maar Maziz schoot te centraal. Ook Kortrijk was nog één keer gevaarlijk voor de rust. Davies dribbelde zich vanop links een weg richting doel en haalde uit maar ook zijn schot was te centraal waardoor Leysen relatief eenvoudig het leer kon pakken. © photonews De tweede helft werd lange tijd een herhaling van het eerste hoofdstuk van deze partij. Beide ploegen beseften wel dat er maar beter gewonnen werd maar wou geen risico nemen en de drie punten zomaar aan de tegenstander geven. De bezoekers kwamen als beste uit de kleedkamer maar Pirard moest de handschoenen niet vuil maken. Avenatti net niet (x2) Het was wachten op het slotkwartier om opnieuw doelgevaar te noteren, en dat meteen tweemaal op twee minuten tijd. Eerst had Leysen nog een prachtige kattensprong in huis op een kopbal van Avenatti, later was het de paal die ervoor zorgde dat de Uruguayaan niet tot scoren kwam na een lage plaatsbal. © photonews Een echt slotoffensief kwam er niet meer langs beide kanten, al wou het publiek in het Guldensporenstadion dat wel. Met dat ene puntje schieten zowel KV Kortrijk als OHL weinig op in het klassement, ze hebben vooral een andere ploeg niet laten winnen.