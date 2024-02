OFFICIEEL: KV Mechelen laat jeugdspeler naar RWDM - dat dringend Belgen nodig heeft - vertrekken

RWDM heeft zich versterkt met Frederic Soelle Soelle, een 18-jarige spits van KV Mechelen. Het jeugdproduct van KVM werd dit seizoen aan de A-kern toegevoegd, maar kreeg er amper minuten.

Soelle Soelle (1m91) maakte slechts twee korte invalbeurten dit seizoen en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij had nog maar een half jaar contract en RWDM toonde interesse. In Molenbeek hebben ze immers dringend ook Belgen nodig om aan zes man op het wedstrijdblad te geraken.

Hij genoot zijn opleiding bij KV Mechelen, waar hij in de jeugdploegen telkens een belangrijke speler was. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam de spits al liefst 18 keer in actie voor de eerste ploeg van Malinwa (14 in de Jupiler Pro League, 3 in de Croky Cup en 1 in de Belgische Supercup). Daarnaast speelde hij 22 keer voor Jong KVM.

Frederic Soelle Soelle maakt eveneens deel uit van het Belgische U19 team, waarvoor hij 7 wedstrijden heeft gespeeld en 1 keer wist te scoren.