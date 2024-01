Toby Alderweireld komt met klare taal over het veld van Eupen

Royal Antwerp FC speelde een zeer zwakke eerste helft. De landskampioen kwam ook nog eens op achterstand.

Baiye profiteerde van wel heel klungelig verdedigen bij de regerende landskampioen om KAS Eupen op voorsprong te brengen. Een vermijdbaar doelpunt, zo weet ook Toby Alderweireld.

“We hadden veel balbezit, maar kregen geen kansen. En dat op een heel slecht veld - dat is geen excuus, wel een feit”, klonk het bij de Gouden Schoen.

Na de rust was het veel beter. The Great Old dwong een strafschop af, maar Vincent Janssen miste die. Er volgde ook nog een schot op de paal van Ondrejka.

“We konden onze wilskracht niet omzetten in goals. We speelden wat opportunistischer. Soms heb je wat geluk nodig, hé. Deze nederlaag is een teleurstelling”, ging Alderweireld binnen.

Hij voelt maar al te goed dat het team met het vertrek van Vermeeren aan kwaliteit heeft ingeboet. “We kennen de situatie waarin de club momenteel zit. Daarmee bedoel ik: als er goede jonge spelers zijn, worden die weggehaald door Europese clubs. Ik heb dat ook meegemaakt bij Ajax. Soms moet je bouwen en dat heeft soms dan weer tijd nodig.”