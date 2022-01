Anderlecht vergeet heel zwak Standard helemaal af te maken en krijgt deksel op de neus

Anderlecht heeft zichzelf zwaar in de voet geschoten. Het domineerde de partij van begin tot einde, maar gaf Standard zowaar twee punten cadeau. De Rouches maakten in de slotfase gelijk na een blunder van jewelste.

Er was wel wat te vertellen over de opstellingen. Geen Benito Raman in de basis bij Anderlecht, want volgens Anderlecht had hij wat last aan de rug. Amuzu kwam zo naast Zirkzee te staan. Bij Standard stond er een heel ander elftal. Cafaro, Dewaele en Emond stonden meteen in de basis. Bastien was er niet bij omdat zijn vriendin net bevallen was en Klaus had net als Raman last van de rug.

Meer dan 70 procent balbezit

Standard spiegelde de opstelling van Anderlecht: een 4-2-2-2, met Cafaro en Donnum in de rug van Muleka en Emond. Het werd een saaie eerste helft. Weet je, zo'n Clasico zonder publiek heeft weinig om het lijf. Als Anderlecht dan ook nog eens meer dan 70 balbezit heeft, maar er weinig kansen mee wist te versieren, dan weet je hoe het eraan toeging.

Standard speelde met veel volk achter de bal. Anderlecht vond combinerend wel de oplossingen, maar eens aan de zestien werd het een pak moeilijker. Raskin en Cimirot stonden bijna meer in hun eigen zestien dan er buiten. Volgens ons ontsnapte Dussenne ook aan vroeg rood nadat hij Amuzu torpedeerde, maar goed... Anderlecht was dominant zonder echt grote kansen te kunnen creëren. Er waren wat schoten van Verschaeren, Refaelov en Zirkzee, maar Bodart moest geen wereldreddingen uit zijn mouwen schudden.

Standard enkel op de counter

Op het halfuur was het wel raak. 'The Kid' - Yari Verschaeren - werd met een subtiele/sublieme pass van Zirkzee voor doel gezet en werkte beheerst af. Even discussie of er geen voorafgaand hands was, maar de VAR zag geen onregelmatigheden. Anderlecht zette zijn veldoverwicht om in een voorsprong en Standard had niks om daar tegenover te zetten.

Er stond maar één ploeg op het veld die echt wilde/kon voetballen. Dit had niets van een Clasico. Standard wou blijven speculeren op de counter zolang het maar 1-0 stond en Anderlecht weigerde het af te maken. Ze speelden aardig wat goeie mogelijkheden bij elkaar, maar verkwanselden de kansen. Zirkzee had de beste, maar Bodart is ook een goeie doelman.

Je wist dat er nog iets ging gebeuren bij deze stand. Ineens speelde Gomez de bal veel te kort terug op Van Crombrugge. Die leek Dragus wel genoeg naar buiten te drijven, maar de invaller wist vanuit een scherpe hoek toch nog de netten te vinden. Een zwaar verdict voor Anderlecht, dat dit helemaal aan zichzelf te wijten heeft. Van een deksel op de neus gesproken!

