Had Anderlecht penalty moeten krijgen voor trekfout op Refaelov? Israëliër reageert doodeerlijk

Anderlecht morste met de kansen en vooral met de goeie mogelijkheden. Waarmee we bedoelen dat ze het op bepaalde momenten te mooi wilden doen in plaats van eens op doel te knallen.

Maar het is en blijft een feit dat Anderlecht deze wedstrijd altijd had moeten winnen. "Ik ben zwaar teleurgesteld. We hadden het in eigen handen. We hadden het gewoon kunnen afmaken", zuchtte Yari Verschaeren. "Er waren genoeg kansen om die 2-0 te maken, maar het was een beetje te slordig voor doel. En dan die goal, ja... Mijn doelpunt heeft zo niet veel opgeleverd."

Ook Lior Refaelov - verkozen tot 'Man van de Match' - kon zijn ontgoocheling niet verbergen. Hij claimde ook een penalty, maar was daar doodeerlijk over. "Het is de ref zijn beslissing. Als hij hem niet geeft, moet je daar als speler mee omgaan. Mijn mening op het veld was dat het penalty was. Hij had mijn shirt duidelijk vast. Maar nu ik de beelden zie, vind ik het fiftyfifty."

Maar het had ook niet op die penalty mogen aankomen. "We creëerden een hoop goeie kansen, maar we geven hen er één cadeau. Als we de tweede helft speelden zoals de eerste wordt het 5-0 denk ik."