Kompany miste de mentaliteit van in december: "We moeten daarin een machine worden, we bleven te lang hangen bij gemiste kansen"

Vincent Kompany kon zijn ploeg weinig kwalijk nemen, behalve het missen van de kansen. Of wel, hij miste de mentaliteit van de maand december. De mentaliteit van een ploeg die de tegenstander wou afmaken.

Vincent, kan je dit plaatsen? Kan je het überhaupt geloven dat je hier punten verloor?

"Ik kan het zeker geloven. Ik kon het de laatste tien minuten voelen aankomen. Niet dat Standard veel kansen creëerde, maar er zat dreiging in. Er waren situaties die ze niet goed uitspeelden. We zijn iets te veel blijven hangen in de gemiste kansen. Onze allergrootste sterkte was de mentale weerbaarheid, dat heb ik tegen de spelers ook gezegd. En vandaag spelen ze geen slechte wedstrijd, totaal niet, maar we bleven te lang hangen en daardoor rook Standard zijn kans."

Jullie gaven niets weg, behalve de fases die jullie zelf gaven.

"Ik weet niet wat er gebeurde vooraf. Ik zag enkel één van mijn spelers op de grond liggen. Voor de rest moeten we alleen naar onszelf kijken. Van één kans moet je twee, drie, vier, vijf maken. We hadden nog meer moeten doen. We moeten een machine worden daarin. Maar goed, het is de eerste wedstrijd van het jaar en nu kan ik ze direct weer scherp zetten. Ons tempo kon iets hoger, maar we bleven gevaarlijk. De scherpte voor doel was er niet."

Ging het te makkelijk voor de spelers? Ze domineerden de match

"Nee, voor mij ging het gewoon over die gemiste kansen, dat voelde ik zo aan. Na het doelpunt van Standard kunnen we nog scoren en voor kansen gaan. Maar we doen het tegenovergestelde. En dat was net onze sterkte in de maand december."

Hoe ging Sergio Gomez met zijn foutje om?

"Hij was er wel door geraakt. Mijn eerste reactie: dat maakt deel uit van het voetbal. Ik maak daar een onderscheid in: iemand kan iets proberen en het fout uitvoeren of iemand maakt een domme fout uit egoïsme. En bij dat laatste moet je hard zijn. Dit was een eerlijke fout van een jongen die alles geeft in elke match. Match gedaan, geen probleem, volgende match!"

Hoe gingen de andere spelers met die situatie om?

"Ik zie Amir terug spurten, ik zie Hendrik reageren en zichzelf opofferen en als het moet een rode kaart nemen. Maar we zijn een speler kwijt omdat er voorafgaand een fout wordt gemaakt."