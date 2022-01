Luka Elsner met het understatement van het weekend: "We komen hier eigenlijk goed weg"

Eén kans, één goal. Standard wist qua efficiëntie wel hoog te scoren in het Lotto Park. Luka Elsner was best wel blij met dat punt, want 't zijn nogal woelige weken geweest voor de trainer van Standard.

Anderlecht had de kansen, Standard profiteerde van één blunder achterin. Wat wel in het voordeel van de Luikenaars sprak: ze bleven vechten tot de laatste minuut. Het punt was ook welgekomen. "Ik ben content met het resultaat", zei Elsner zonder enige emotie te tonen. "Het is een heel goed punt. We moeten eerlijk zijn na die eerste helft waarin we niets lieten zien. In bepaalde situaties hadden we kansen kunnen creëren, maar we sprongen er heel slecht mee om."

"Als we de kansen van de tegenstander bekijken, komen we hier heel goed weg", vervolgde de Sloveen. "Ik ben wel blij met de attitude die we in de tweede helft lieten zien. We hebben de armen niet laten hangen en we zijn in de race gebleven. En we hebben kunnen profiteren van één fout bij hen", aldus Elsner, die met drie verschillende ploegen (Union, Kortrijk en Standard) nu nog nooit verloren heeft in het Lotto Park.