Referee Department over 'handsbal' Refaelov: "Correcte beslissing volgens nieuwe regels"

Volgens de nieuwe regels telt het doelpunt dus wel. Sinds dit seizoen is ingevoerd dat een speler die onvrijwillig de bal raakt niet bestraft zal worden. Refaelov mocht de bal dus doorspelen naar Zirkzee, die op zijn beurt Verschaeren bediende.

