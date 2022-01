Kompany zoekt/vormt killers: Anderlecht had al heel wat meer statements kunnen maken

Vincent Kompany was zondag teleurgesteld in de wedstrijdmentaliteit van zijn ploeg. Anderlecht domineerde de eerste helft en had genoeg kansen om meer goals te maken, maar toen die gemist werden, bleef de ontgoocheling daarover te lang hangen.

In de tweede helft domineerde Anderlecht, maar speelde eigenlijk maar één echte kans meer bij elkaar. "We moeten een machine daarin worden", vindt Kompany. "We moeten blijven gaan en kans na kans creëren. Een gemiste kans mag niet blijven hangen. Als je er één hebt, moet je voor twee, drie, vier... gaan."

Dat is de echte killermentaliteit die Anderlecht nog mist. "Die lieten ze wel zien in december", liet Kompany nog weten. Al is dat ook relatief. Nadat ze de match in Brugge helemaal omkeerden en Hoedt hen de zege leek te gaan bezorgen, gaven ze het ook daar nog uit handen. Tegen STVV kregen ze pas in de laatste minuut van de toegevoegde tijd zekerheid. En Zulte Waregem had eigenlijk niks in de pap te brokkelen, maar het werd toch nog 3-2.

Te mooi soms?

Anderlecht speelt heel goed voetbal en heeft op vele vlakken grote progressie gemaakt, maar een echt killerinstinct zit er nog niet in. Zirkzee is een fantastische voetballer en als je hem gisteren zag knokken is dat in niets meer te vergelijken met de Zirkzee die we een maand of twee geleden nog 'een doetje' noemden. Maar 't is niet de man die constant loert op een doelpuntje. Hij is een meevoetballende spits. Zijn assist op Verschaeren mocht trouwens zeker gezien worden.

Anderlecht moet het hebben van zijn ploegspel en moet de juiste personen in een goeie scoringspositie brengen. Probleem is dat dat er niet zoveel zijn. Refaelov is dodelijk in de zestien, Zirkzee ook als hij er is, Verschaeren begint daar progressie in te maken en Raman legt mooie statistieken voor vanaf de bank. Maar voor de rest? Kouamé is misschien nog de gevaarlijkste in de zestien. Maar willen ze het soms allemaal ook niet te mooi doen?

Statements

Anderlecht heeft na Club Brugge de meeste goals gescoord dit seizoen, maar de twee zevenklappers tegen KV Mechelen en Beerschot hebben dat natuurlijk flink opgekrikt. Het aantal kansen is echter niet veel in verhouding met de score. Een echte killersploeg had al een paar flinke statements meer gemaakt. Dat is wat Vincent Kompany dan ook stoort. Zijn bedenking na de meeste matchen: "We hadden wel nog een paar keer meer mogen scoren."

Dat is ook wat hij er wil inpompen: de tegenstand moet vooraf al schrik hebben om een pak rammel te krijgen. Dat respect is nog steeds niet terug. Het is wel niet meer zo dat iedereen denkt dat ze Anderlecht aankunnen, maar hij zag bij het vroegere Anderlecht en bij Manchester City ook dat de ploeg al een mentale voorsprong had nog voor de wedstrijd begon.

Dat gevoel is iets wat Club Brugge een hele tijd gehad heeft in België. Het is iets waarop je kan voortbouwen, want zo'n golf van vertrouwen maakt de spelers beter. "Het is goed dat het nu in de eerste match van het jaar gebeurt, want nu kan ik er de spelers op aanspreken. Ze moeten blijven gaan", besloot Kompany zondag.