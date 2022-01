De man die zondag heel Anderlecht in rouw dompelde: "We wisten dat Anderlecht risico's nam"

Denis Dragus is geen eerste keuze bij Luka Elsner, zeker niet nu ook Renaud Emond er nog is bijgekomen. Maar de Roemeense spits heeft wel punten gescoord door te profiteren van de fout van Sergio Gomez en zijn ploeg een punt te bezorgen in Brussel.

Want voor de fans van de Rouches is elke opkikker momenteel heel mooi meegenomen. Voor Dragus zelf is het trouwens ook goed. “Het is altijd leuk om te scoren. Ik voel me veel beter nu omdat het in een derby gebeurt, dat is iets speciaals. Het was een moeilijke wedstrijd, maar dit is een goed punt voor ons. We weten dat Anderlecht veel risico’s neemt, en daar probeerden we van te profiteren. Op het moment dat ik scoorde is dat gelukt.”

Standard is na Beerschot het slechtsscorende team en dan wordt er automatisch naar de aanvallers gekeken natuurlijk. “We hebben veel moeilijkheden gehad, we hopen dat we nu met alle spitsen kunnen beginnen scoren. Er zit kwaliteit in dit team, maar we moeten meer zelfvertrouwen hebben. Ik denk dat mijn teamgenoten daar ook mee gaan helpen. Soms heb ik goede wedstrijden, andere keren is het minder. De laatste wedstrijden scoorde ik niet, dus nu moet ik blijven gaan. Ik ben blij dat ik niet heb opgegeven en dat ik het team nu in zo’n belangrijke wedstrijd kon helpen."