Oud-scheidsrechter beoordeelt twee cruciale fases met Refaelov in duel tussen Anderlecht en Standard

In de wedstrijd tussen Anderlecht en Standard waren er twee strafschopfases. Ex-ref Stéphane Breda beoordeelt beide gevallen.

Het eerste geval was mogelijk in het voordeel van Standard. Lior Refaelov werd tegen de grond gewerkt door Raskin. In zijn val raakt hij de bal met de hand en duwt die naar Zirkzee. Die geeft de voorzet aan Verschaeren die scoort.

Ex-scheidsrechter Stéphane Breda zag dat de scheids en de VAR niet reageerden. “Het is in zijn val dat de hand van Refaelov contact maakt met de bal. Hij gebruikt niet vrijwillig zijn hand om voordeel te halen. Het was dus een goede beslissing van de scheidsrechter en daarna de VAR om de goal toe te kennen”, klinkt het bij Sudpresse.

In een andere situatie was er contact tussen Dussenne en Refaelov, waarbij Anderlecht een penalty kon krijgen. “Refaelov valt pas na de fout, wanneer hij beseft dat hij niet meer bij de bal kan. De scheidsrechter schatte terecht in dat de invloed van het contact al voorbij was en dat de speler van Anderlecht niet op het juiste moment tegen de grond ging.”