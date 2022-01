Hoedt kijkt uiteraard naar zijn eigen ploeg na onnodig puntenverlies: "Maar we mogen Gomez niets kwalijk nemen"

Hoofdschuddend verliet Wesley Hoedt het veld. Weeral, want dat moest hij al een paar keer doen dit seizoen. De verdediger zag natuurlijk ook hoe Anderlecht zich in de voet schoot.

Anderlecht had alles onder controle en had veel meer moeten scoren. "We doen het weer zelf", zuchtte hij. "We hebben de hele wedstrijd bijna niets weggegeven buiten één kans uit eigen balverlies. Dat mag niet. Het is hetzelfde euvel als begin dit seizoen: we missen te veel kansen. Dit zijn twee hele dure punten in een wedstrijd die we op slot hadden moeten gooien."

Het doelpunt van Standard kwam er na een slechte pass van Sergio Gomez. "Dat kan gebeuren, hij doet dat ook niet expres. Dit was natuurlijk een ongelukkig moment. We mogen geen slecht woord zeggen over Gomez. Hij speelt een fantastisch seizoen. Het is een jonge jongen. Dit hoort erbij en hij zal hieruit leren."

Maar de ontgoocheling overheerste natuurlijk. "We domineren hen. Ze hadden niet te vertellen. Ze bleven op wilskracht in de wedstrijd en wij slaagden er niet in de wedstrijd dood te maken. De kansen waren er. Maar we mogen ook niet te negatief zijn. We spelen goed, maar je moet de kansen afmaken. Die eeuwenoude voetbalwet geldt nog altijd: als je het zelf niet afmaakt, krijg je een doelpunt tegen."